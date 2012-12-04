《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月4日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 42.09 -3.36 -7.39 8376136
搜狐 (SOHU.O) 38.23 -1.35 -3.42 792983
网易 (NTES.O) 41.43 -2.29 -5.25 2103193
百度 (BIDU.O) 90.24 -5.66 -5.90 12488773
亚信科技 ASIA.O 11.32 -0.33 -2.83 662862
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 16.75 -0.33 -1.93 1715144
联电 (UMC.N) 1.91 +0.02 +1.06 177409
日月光 (ASX.N) 4.12 +0.02 +0.49 70892
矽品精密 (SPIL.O) 5.37 +0.00 +0.00 294943
和信超媒体 (GIGM.O) 0.95 +0.03 +3.81 35132
友达 (AUO.N) 4.48 +0.10 +2.28 710217
中华电信 (CHT.N) 32.03 -0.02 -0.06 55349
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.90 +0.02 +0.05 1702647
香港
中国移动 (CHL.N) 57.15 +1.23 +2.20 190834
中国联通 (CHU.N) 15.33 -0.02 -0.13 130692
中国电信 (CHA.N) 54.83 +1.61 +3.03 12286
中芯国际 (SMI.N) 2.37 -0.03 -1.25 79420
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.14 +0.04 +0.98 38623
(完)
--整理 梁睿雪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。