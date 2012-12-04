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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 07:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月4日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 42.09 -3.36 -7.39 8376136

搜狐 (SOHU.O) 38.23 -1.35 -3.42 792983

网易 (NTES.O) 41.43 -2.29 -5.25 2103193

百度 (BIDU.O) 90.24 -5.66 -5.90 12488773

亚信科技 ASIA.O 11.32 -0.33 -2.83 662862

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.75 -0.33 -1.93 1715144

联电 (UMC.N) 1.91 +0.02 +1.06 177409

日月光 (ASX.N) 4.12 +0.02 +0.49 70892

矽品精密 (SPIL.O) 5.37 +0.00 +0.00 294943

和信超媒体 (GIGM.O) 0.95 +0.03 +3.81 35132

友达 (AUO.N) 4.48 +0.10 +2.28 710217

中华电信 (CHT.N) 32.03 -0.02 -0.06 55349

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.90 +0.02 +0.05 1702647

香港

中国移动 (CHL.N) 57.15 +1.23 +2.20 190834

中国联通 (CHU.N) 15.33 -0.02 -0.13 130692

中国电信 (CHA.N) 54.83 +1.61 +3.03 12286

中芯国际 (SMI.N) 2.37 -0.03 -1.25 79420

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.14 +0.04 +0.98 38623

(完)

--整理 梁睿雪

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