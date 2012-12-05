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市场报道 | 2012年 12月 5日 星期三 08:00 BJT

〔纽约期市〕期棉收低,受到获利了结和其它大宗商品的压力

路透纽约12月4日电---美国期棉周二收低,回吐前三天涨势,因受到获利了结以及来自其它大宗商品的压力.

洲际交易所(ICE)主力3月期约CTc2继周一触及74.5美分略下方的六周高位后,周二收低1.07美分,或1.44%,报每磅72.91美分.

合约价格下跌时跌穿100日移动均线切入位,但在72.5美分附近的40日移动均线处觅得技术支撑.

六周以来市场一直处在70-75美分区间,在区间底部受到中国纺织厂的买盘的支撑.

预计本销售年度原物料供应料将充足,而需求恐将疲弱,因此交易商称合约价格从周一所及高位处跌落是合理走势.(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

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