《中国报摘》--中国证券报12月5日

* 头版头条:

--中共中央政治局周二召开会议,分析研究2013年经济工作,会议指出,要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,适时适度预调微调;并加快培育一批拉动力强的消费新增长点,促进投资稳定增长和结构优化.

* 其他:

--住房和城乡建设部发布《中国风景名胜区事业发展公报》称,未来将进一步强化风景名胜区的公益性,不断加大中央财政投入,加强地方财政支出力度,逐步解决风景名胜区保护资金对门票收入的高度依赖问题,降低风景名胜区门票价格.

--工业和信息化部公示初步确定的2012年度新能源汽车创新工程拟支持项目名单,本次25个项目包含纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车和动力电池项目,涉及上汽集团(600104.SS)、长安汽车(000625.SZ)、比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)等多家上市公司.

--包钢稀土(600111.SS)公告称,拟以现金方式出资8.05亿元人民币(不含税),购买大股东包钢集团已开采的白云鄂博稀土矿石600万吨.

--卓创资讯的消息称,自12月1日零时起,中石化和中石油下调了12月份的航空煤油出厂价,下调幅度均为329元/吨.(完)

--整理 边竞; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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