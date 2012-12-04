《中国报摘》--中国证券报12月5日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中共中央政治局周二召开会议,分析研究2013年经济工作,会议指出,要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,适时适度预调微调;并加快培育一批拉动力强的消费新增长点,促进投资稳定增长和结构优化.
* 其他:
--住房和城乡建设部发布《中国风景名胜区事业发展公报》称,未来将进一步强化风景名胜区的公益性,不断加大中央财政投入,加强地方财政支出力度,逐步解决风景名胜区保护资金对门票收入的高度依赖问题,降低风景名胜区门票价格.
--工业和信息化部公示初步确定的2012年度新能源汽车创新工程拟支持项目名单,本次25个项目包含纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车和动力电池项目,涉及上汽集团(600104.SS)、长安汽车(000625.SZ)、比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)等多家上市公司.
--包钢稀土(600111.SS)公告称,拟以现金方式出资8.05亿元人民币(不含税),购买大股东包钢集团已开采的白云鄂博稀土矿石600万吨.
--卓创资讯的消息称,自12月1日零时起,中石化和中石油下调了12月份的航空煤油出厂价,下调幅度均为329元/吨.(完)
--整理 边竞; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。