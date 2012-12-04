版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 07:55 BJT

〔标题新闻〕新西兰2012/13财年前四个月财政赤字较5月时预估多出6.3%,因税收少于预期

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8M501C]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐