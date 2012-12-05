〔中港个股〕工商银行收购阿根廷标准银行完成交割,总价至多6.5亿美元

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海12月5日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三公告称,其从南非标准银行集团(SBKJ.J)等手中收购阿根廷标准银行等三家公司各80%股份的交易,近日完成交割,预计交易总价格不超过6.5亿美元.
公告指出,交易完成后,交易各方还将对交割日支付对价进行调整,以反映各目标公司净资产价值在2010年12月31日至交割日期之间发生的增减变化,最终交易价格根据调整结果确定.
阿根廷标准银行原为南非标准银行在阿根廷的一家全牌照控股子银行.2011年末,阿根廷标准银行总资产38亿美元,全年实现净利润8,440万美元,资产回报率2.4%,资本回报率25.1%,不良贷款率1.2%.
工行此前收购了南非标准银行集团20%的股权.截至2012年9月末,工行已在35个国家和地区拥有270家境外机构.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。