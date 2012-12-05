〔韩国金融〕11月韩国债市外资净流入跌至8月来最低--金融监督管理局

路透首尔12月5日电---韩国政府周三公布的数据显示,11月外资对韩国债市的净投资跌至三个月来的最低位,但这主要是因为以韩元计价的债券到期赎回.

韩国当局正密切监控该国债市外资流入和流出的情况.由于韩元走强且韩国信用评级获上调,2012年1月至11月期间外资净流入本地债市29.5万亿(兆)韩元.

韩国金融监督管理局(FSS)称,上月该国债市外资净流入总计为2,670亿韩元(2.4651亿美元),其中债券赎回规模达3.1万亿韩元.

但一位FSS的官员称,市场对债券的偏好仍强劲,并指出,上月外资亦购买了3.4万亿(兆)韩元的债券.

数据显示,11月挪威投资者购买了2,500亿韩元的债券,智利投资者买入了950亿韩元的韩债.该名FSS官员称,挪威主权财富基金和智利央行亦为买家之一.

然而,11月中国投资者削减了140亿韩元以韩元计价债券的投资,为连续第二个月削减.

11月外资卖超6,170亿韩元的韩股,因为对美国可能出现的财政危机,以及欧元区问题的担忧,令市场人气承压.

11月中国投资者购买了5,085亿韩元的韩股,月度投资规模创纪录最高.(完)