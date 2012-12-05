〔韩国金融〕11月韩国债市外资净流入跌至8月来最低--金融监督管理局

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透首尔12月5日电---韩国政府周三公布的数据显示,11月外资对韩国债市的净投资跌至三个月来的最低位,但这主要是因为以韩元计价的债券到期赎回.
韩国当局正密切监控该国债市外资流入和流出的情况.由于韩元走强且韩国信用评级获上调,2012年1月至11月期间外资净流入本地债市29.5万亿(兆)韩元.
韩国金融监督管理局(FSS)称,上月该国债市外资净流入总计为2,670亿韩元(2.4651亿美元),其中债券赎回规模达3.1万亿韩元.
但一位FSS的官员称,市场对债券的偏好仍强劲,并指出,上月外资亦购买了3.4万亿(兆)韩元的债券.
数据显示,11月挪威投资者购买了2,500亿韩元的债券,智利投资者买入了950亿韩元的韩债.该名FSS官员称,挪威主权财富基金和智利央行亦为买家之一.
然而,11月中国投资者削减了140亿韩元以韩元计价债券的投资,为连续第二个月削减.
11月外资卖超6,170亿韩元的韩股,因为对美国可能出现的财政危机,以及欧元区问题的担忧,令市场人气承压.
11月中国投资者购买了5,085亿韩元的韩股,月度投资规模创纪录最高.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李婷仪/艾茂林
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。