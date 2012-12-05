版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 08:16 BJT

〔标题新闻〕日本索尼财务长称计划在2015年3月止会计年度,将资本比率提升至至少40%--日经

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB00HN9]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐