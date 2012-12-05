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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 08:12 BJT

〔日本股市〕开盘下滑,美国预算忧虑令人气受挫

路透东京12月5日电---日本股市日经指数周三开盘延续上日跌势,投资者人气受挫;隔夜美股受美国预算谈判忧虑的拖累而收跌.

日经指数.N225下滑0.5%至9,385.83点.东证股价指数.TOPX亦跌0.5%至778.21点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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