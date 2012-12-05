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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 08:19 BJT

〔韩国股市〕盘初持平,市场担忧美国财政悬崖谈判陷入僵局

路透首尔12月5日电---韩国股市周三盘初持平,投资者持观望态度,因为美国政界就避免财政悬崖的谈判陷入僵局.

0002GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11微跌0.09%至1,933.40点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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