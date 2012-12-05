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市场报道 | 2012年 12月 5日 星期三 08:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元升至昨日高位上方,受对冲基金买盘推动

0027GMT * 欧元/美元小型选择权障碍在1.3100碰触失效 * 对冲基金是主要买家 * 逼近1.3140和1.3172处的关键阻力位.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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