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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 08:46 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌,受美国经济忧虑拖累

路透12月5日电---美国原油期货周三维持跌势,报在88.50美元附近.投资者担心美国经济的健康状况以及预算赤字谈判缺乏进展,但中东紧张局势支撑油价.

0013GMT,美国原油期货合约CLc1跌0.01美元至每桶88.49美元.周二该合约曾跌至87.57美元的低位,周一报在90美元上方.

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