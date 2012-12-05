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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 08:43 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元因缺乏重大交投指引而持平,公债期货微升

路透首尔12月5日电---韩元/美元KRW=周三盘初持平,由于没有重大消息推动市场走势,交易员不愿大举押注.

0025GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,083.4,较周二当地收盘价持平.

韩股指标综合股价指数.KS11下跌0.47%报1,934.71点.

三年期公债12月合约KTBc1小升0.02点至106.08.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,083.4 1,083.4

日圆/韩元JPYKRW=R 13.2303/405 13.2003/084

韩国公债期货KTBc1* 106.08 106.06

韩国综合股价指数.KS11 1,934.71 1,935.18

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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