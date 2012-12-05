〔韩国汇市〕韩元/美元因缺乏重大交投指引而持平,公债期货微升

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透首尔12月5日电---韩元/美元KRW=周三盘初持平,由于没有重大消息推动市场走势,交易员不愿大举押注.
0025GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,083.4,较周二当地收盘价持平.
韩股指标综合股价指数.KS11下跌0.47%报1,934.71点.
三年期公债12月合约KTBc1小升0.02点至106.08.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,083.4 1,083.4
日圆/韩元JPYKRW=R 13.2303/405 13.2003/084
韩国公债期货KTBc1* 106.08 106.06
韩国综合股价指数.KS11 1,934.71 1,935.18
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 郑茵;审校 孙茉莉
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。