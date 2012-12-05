〔欧洲金融〕对冲基金计划不参加希腊公债回购,以期获得更大收益

路透伦敦12月4日电---对冲基金正准备以拒绝参加公债回购的方式来抗拒希腊削减债务的尝试,他们预期将能够获得更大的收益.

在周一的100亿欧元(130亿美元)的债券回购中,希腊不得不开出较此前预期更高的价格.在此之前对冲基金买入该国公债,已推高其价格.

对冲基金经忍住快速获利的诱惑,寄望将有许多债权人在本次回购中出让他们所持有的债券.这将有助于希腊减少债务规模,从而支撑剩余债券的价格.

一些经理人现在认为,国际贷款人将采取一切行动保证希腊留在欧元区,从而降低债务违约的可能性.

Greylock Capital投资长Hans Humes表示,他计划保留较短期希腊公债,在回购中出售较长期公债,之后再买入更多较短期公债,保持希腊公债持仓规模大致不变.

还有投资者表示,回购给价格设了一个下限,限制了下档空间,同时也提供了未来上涨的可能性.

但野村分析称,由于有银行的参与,就算冲基金不参加料也无法让回购计画低于门槛.民间债权人手中共有630亿欧元希腊债券,估计对冲基金可能最多保留250亿欧元.(完)