〔新债招标〕中国三年期续发国债中标收益率3.1114%,高于预测均值--业内人士

路透北京12月5日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标续发行的280亿元人民币三年期固息国债,中标收益率为3.1114%,高于此前市场预测均值3.08%.

业内人士并透露,该续发债边际中标收益率为3.1629%,首场投标倍数1.60倍.

本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与17期国债CN120017=CFXM相同.从2012年9月13日开始计息,票面利率3.10%.

该续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发债12月6日开始续发行,12月10日续发行结束.续发行部分从12月12日起与原发行部分合并上市交易.(完)