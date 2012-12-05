〔新债招标〕中国三年期续发国债中标收益率3.1114%,高于预测均值--业内人士

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透北京12月5日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标续发行的280亿元人民币三年期固息国债,中标收益率为3.1114%,高于此前市场预测均值3.08%.
业内人士并透露,该续发债边际中标收益率为3.1629%,首场投标倍数1.60倍.
本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与17期国债CN120017=CFXM相同.从2012年9月13日开始计息,票面利率3.10%.
该续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该续发债12月6日开始续发行,12月10日续发行结束.续发行部分从12月12日起与原发行部分合并上市交易.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。