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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 08:46 BJT

《中国重要政经日程》--12月5日

=============================今日重要政经日程==========================

12/5(三)

--2013年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会,该报告由经济学家陈佳贵、李扬领衔撰写

--第七届中国黄金&贵金属峰会在上海举行,至7日.

=============================近日重要政经日程==========================

12/7(五)

--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.

--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日

12/9(日)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行.

12/13(四)

*--中国国家粮油市场展望会在北京召开,至15日.

12/20(四)

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

2013/5/9(四)

*--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 李文科

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