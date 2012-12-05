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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 08:46 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京12月5日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进出口,以及
中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉快讯的日程:

  公布日期      经济指标                       数据日期             

    12月
    12/5     汇丰服务业PMI                     11月
    12/9     工业品价格指数(PPI)               11月
             居民消费价格指数(CPI)             11月
             城镇固定资产投资                  11月
             社会消费品零售总额                11月
             工业增加值                        11月
             房地产投资和销售情况月度报告      11月
    12/10    进出口贸易数据                    11月
    12/18    70个大中城市住宅销售价格月度报告  11月
    12/27    规模以上工业企业利润              1-11月

  注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
       详情请查看国家统计局网站
       here

     2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完)

  --整理 张胜男

   

    经济指标预测或公布日程
        美国与加拿大.......[US/ECICN]    日本.........[JP/ECICN]
        欧洲...............[EU/ECICN]    台湾.........[TW/ECICN]
        中国..........[ECI-DIARY-CDS]
    已公布经济指标一览
        美国...............[ECI/USCN]    日本.........[ECI/JPCN]
        欧洲...............[ECI/EUCN]    韩国.........[ECI/KRCN]
        中国.................[ECI/CN]    香港.........[ECI/HKCN]
        澳洲..............[AU/STATCN]    台湾.........[ECI/TWCN]

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