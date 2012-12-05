《中国报摘》--其他报纸重要消息12月5日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
**上海证券报**
--中国保监会主席项俊波,要继续抓紧推进上海税延型养老保险试点工作,全国铺开城乡居民大病保险等.
--国家发改委学术委员会秘书长张燕生指出,今年前三季度国内生产总值(GDP)平均增速较过去显着放缓,然而全国新增就业人数达1,024万人,预计全年总数将突破1,300万人.张燕生认为,服务业比重增大,就业数据揭示经济结构转型初见成效.
--记者获悉,保险支持温州金融改革稳步推进,温州市已完成保险公司发起人的遴选工作,已有三家温州民营集团愿意发起设立保险公司.
**证券时报**
--对于华夏银行(600015.SS)上海嘉定支行员工私卖投资产品,客户本息均无法兑付,华夏银行表示,将在未来两个月内和投资者商定解决方案.
**21世纪经济报 道**
--国家发改委副主任解振华指出,今年前九个月,中国单位GDP能耗降低了3.4%.
--权威人士透露,东方资产控股重组国内第四大财险公司--中华联合的事宜已正式获保监会批复同意,目前重组工作已完成.
**第一财经日报**
--国家开发银行[CHDB.UL]将向海航集团提供1,000亿元人民币的授信额度,海航集团董事长陈峰表示,预计今年海航集团的收入在1,200-1,300亿元,去年为980多亿元;计划未来5-10年内,海外收入占比达30%-40%.
**金融时报**
--中国进出口银行与五家国内外航运船舶企业签署贷款协议,合同总金额近70亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。