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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 08:53 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月5日

**上海证券报**

--中国保监会主席项俊波,要继续抓紧推进上海税延型养老保险试点工作,全国铺开城乡居民大病保险等.

--国家发改委学术委员会秘书长张燕生指出,今年前三季度国内生产总值(GDP)平均增速较过去显着放缓,然而全国新增就业人数达1,024万人,预计全年总数将突破1,300万人.张燕生认为,服务业比重增大,就业数据揭示经济结构转型初见成效.

--记者获悉,保险支持温州金融改革稳步推进,温州市已完成保险公司发起人的遴选工作,已有三家温州民营集团愿意发起设立保险公司.

**证券时报**

--对于华夏银行(600015.SS)上海嘉定支行员工私卖投资产品,客户本息均无法兑付,华夏银行表示,将在未来两个月内和投资者商定解决方案.

**21世纪经济报 道**

--国家发改委副主任解振华指出,今年前九个月,中国单位GDP能耗降低了3.4%.

--权威人士透露,东方资产控股重组国内第四大财险公司--中华联合的事宜已正式获保监会批复同意,目前重组工作已完成.

**第一财经日报**

--国家开发银行[CHDB.UL]将向海航集团提供1,000亿元人民币的授信额度,海航集团董事长陈峰表示,预计今年海航集团的收入在1,200-1,300亿元,去年为980多亿元;计划未来5-10年内,海外收入占比达30%-40%.

**金融时报**

--中国进出口银行与五家国内外航运船舶企业签署贷款协议,合同总金额近70亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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