《全球重要经济事件一览表》--12月5日-12月12日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月5日(三)
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议.
12月6日(四)
法兰克福---欧洲央行管理委员会会议.会后将宣布利率决定,并举行记者会(1330).
法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森发表讲话,题为"欧洲货币政策当下的挑战与成就"(1400).
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(1200).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)尼加拉瓜贸易政策审议会议.
惠灵顿--新西兰央行货币政策声明和利率决议.
美国奥林匹亚--美国参议院金融委员会召开联邦住宅管理局(FHA)听证会,美国住房和城市发展部(HUD)部长杜诺文陈辞(1500).
纽约--联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco在2013美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)证券化展望会议上讲话(1800).
12月7日(五)
柏林--德国央行发布德国半年度经济增长预测报告(1730).
12月10日(一)
暂无重要经济事件.
12月11日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议(第一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.
华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
12月12日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议(1730).
华盛顿--为期两天的美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率政策会议结束,美联储(FED)主席贝南克召开新闻发布会(1915).
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议.
日内瓦--WTO总理事会会议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)第162次常规会议.
巴黎--国际能源署(IEA)发布12月石油市场月报.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王湄;审校 郑茵
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。