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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 08:58 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国财政部280亿元三年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.08%
  上海银行至多25亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中金公司主承 
  上海银行至多25亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中金公司主承 
  延长石油集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和建设银行主承
  华能集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行和中国银行主承
  山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
  济宁供水集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
  浙江恒逸集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行和农业银行主承
  常州交通产业集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  成都文化旅游发展集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承
  金光纸业(中国)投资公司30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行和国开行主承
  中科英华(600110.SS)2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
  山东宏桥新材料15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承                                                       
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  二、新债上市:  

  绍兴袍江工业区投资10亿元七年期固息债1280375,票面利率6.90%
  贵阳工业投资集团17亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280397,票面利率6.50%
  株洲云龙发展投资控股集团10亿元七年期固息债1280401,票面利率6.78%
  宁夏宝丰能源集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)1280404,票面利率7.20%
  黔西南州宏升资本运营公司14亿元七年期固息债1280408,票面利率6.99%
  滁州城市建设投资公司15亿元七年期固息债1280411,票面利率6.81%
  重庆出版集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280412,票面利率6.18%
  广元投资控股集团8亿元七年期固息债1280413,票面利率7.25%
  玉林城市建设投资公司8亿元七年期固息债1280414,票面利率6.88%
  驻马店投资有限公司13亿元七年期固息债1280415,票面利率6.95%
  张家港直属共有资产经营公司12亿元七年期固息债1280418,票面利率6.43%
  长江三峡集团50亿元九个月期超短期融资券011245001,票面利率3.98%
  南通四建集团2.5亿元一年期短融041252056,票面利率5.80%
  浙江机电集团3亿元一年期短融041259076,票面利率5.26%
  黑龙江建设集团3.5亿元五年期中票1282511,票面利率6.98%
  西北有色金属研究院3亿元三年期中票1282512,票面利率6.10%
  江苏宿迁中小企业1亿元三年期集合票据1283034,票面利率6.20%
  福建宁德3.5亿元三年期集优中小企业集合票据051202007,票面利率5.90%
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  三、缴款: 

  浙江湖州环太湖集团12亿元七年期固息债1280421,票面利率6.70%
  上海城建集团10亿元七年期固息债1280423,票面利率5.25%
  联想控股23亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280425,票面利率5.70%
  新疆生产建设兵团国资公司5亿元一年期短融           
  中电投东北电力公司10亿元一年期短融
  呼和浩特春华水务开发集团3.5亿元一年期短融
  广发证券(000776.SZ)30亿元三个月期短融
  三亚凤凰机场7亿元五年期中票
  云南冶金集团8亿元五年期中票
  江苏交通控股14亿元10年期中票
  黑龙江龙煤矿业集团50亿元三年期中票
  天津滨海新区建设投资集团30亿元五年期中票
  杉杉集团5.6亿元五年期中票
  舟山交通投资集团5亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  永州城投10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180173付息,票面利率8.40%
  吴江东方国有资产公司13亿元七年期固息债1180175付息,票面利率8.05%
  四川九洲电器集团5亿元三年期中票1182363付息,票面利率6.63%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提
高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效
性,适时适度进行预调微调.[ID:nSB2127827]

  --中国十八大报告提出了要确保到2020年实现全面建成小康社会,要实现国内生产总值(GDP)
和城乡居民人均收入比2010年翻一番.中国央行调查统计司官员盛松成和石春华以个人名义所
做的研究和数据测算显示,只要2013-2020年均GDP增速达6.85%,便可实现上述目标.[ID:nSH0121843] 

  汇丰今日公布11月汇丰服务业PMI                           (10月为53.5)
  国家统计局12/9公布11月工业品价格指数(PPI)               (10月为-2.8%)
                    11月居民消费价格指数(CPI)             (10月为1.7%)
                    1-11月固定资产投资                    (1-10月为20.7%)
                    11月社会消费品零售总额                (10月为14.5%)
                    11月工业增加值                        (10月为9.6%)
                    11月房地产投资和销售情况月度报告
  中国海关12/10公布11月进出口贸易数据                     (10月顺差319.9亿美元)
  国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            12/27公布1-11月规模以上工业企业利润           (1-10月为0.5%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞

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