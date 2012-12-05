《中国债券市场每日交易备忘》--12月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元三年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.08% 上海银行至多25亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中金公司主承 上海银行至多25亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中金公司主承 延长石油集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和建设银行主承 华能集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行和中国银行主承 山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 济宁供水集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 浙江恒逸集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行和农业银行主承 常州交通产业集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 成都文化旅游发展集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承 金光纸业(中国)投资公司30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行和国开行主承 中科英华( 600110.SS )2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 山东宏桥新材料15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 绍兴袍江工业区投资10亿元七年期固息债1280375,票面利率6.90% 贵阳工业投资集团17亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280397,票面利率6.50% 株洲云龙发展投资控股集团10亿元七年期固息债1280401,票面利率6.78% 宁夏宝丰能源集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)1280404,票面利率7.20% 黔西南州宏升资本运营公司14亿元七年期固息债1280408,票面利率6.99% 滁州城市建设投资公司15亿元七年期固息债1280411,票面利率6.81% 重庆出版集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280412,票面利率6.18% 广元投资控股集团8亿元七年期固息债1280413,票面利率7.25% 玉林城市建设投资公司8亿元七年期固息债1280414,票面利率6.88% 驻马店投资有限公司13亿元七年期固息债1280415,票面利率6.95% 张家港直属共有资产经营公司12亿元七年期固息债1280418,票面利率6.43% 长江三峡集团50亿元九个月期超短期融资券011245001,票面利率3.98% 南通四建集团2.5亿元一年期短融041252056,票面利率5.80% 浙江机电集团3亿元一年期短融041259076,票面利率5.26% 黑龙江建设集团3.5亿元五年期中票1282511,票面利率6.98% 西北有色金属研究院3亿元三年期中票1282512,票面利率6.10% 江苏宿迁中小企业1亿元三年期集合票据1283034,票面利率6.20% 福建宁德3.5亿元三年期集优中小企业集合票据051202007,票面利率5.90% ============================================================================== 三、缴款: 浙江湖州环太湖集团12亿元七年期固息债1280421,票面利率6.70% 上海城建集团10亿元七年期固息债1280423,票面利率5.25% 联想控股23亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280425,票面利率5.70% 新疆生产建设兵团国资公司5亿元一年期短融 中电投东北电力公司10亿元一年期短融 呼和浩特春华水务开发集团3.5亿元一年期短融 广发证券( 000776.SZ )30亿元三个月期短融 三亚凤凰机场7亿元五年期中票 云南冶金集团8亿元五年期中票 江苏交通控股14亿元10年期中票 黑龙江龙煤矿业集团50亿元三年期中票 天津滨海新区建设投资集团30亿元五年期中票 杉杉集团5.6亿元五年期中票 舟山交通投资集团5亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 永州城投10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180173付息,票面利率8.40% 吴江东方国有资产公司13亿元七年期固息债1180175付息,票面利率8.05% 四川九洲电器集团5亿元三年期中票1182363付息,票面利率6.63% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提 高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效 性,适时适度进行预调微调.[ID:nSB2127827] --中国十八大报告提出了要确保到2020年实现全面建成小康社会,要实现国内生产总值(GDP) 和城乡居民人均收入比2010年翻一番.中国央行调查统计司官员盛松成和石春华以个人名义所 做的研究和数据测算显示,只要2013-2020年均GDP增速达6.85%,便可实现上述目标.[ID:nSH0121843] 汇丰今日公布11月汇丰服务业PMI (10月为53.5) 国家统计局12/9公布11月工业品价格指数(PPI) (10月为-2.8%) 11月居民消费价格指数(CPI) (10月为1.7%) 1-11月固定资产投资 (1-10月为20.7%) 11月社会消费品零售总额 (10月为14.5%) 11月工业增加值 (10月为9.6%) 11月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关12/10公布11月进出口贸易数据 (10月顺差319.9亿美元) 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞