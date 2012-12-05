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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 09:56 BJT

〔澳新汇市〕澳元未受澳洲GDP数据影响,新西兰元持稳

路透悉尼/惠灵顿12月5日电---澳元/美元周三持于两个月高位附近,未理会澳洲第三季经季调实质国内生产总值(GDP)略逊于预期,以及本周早些时候澳洲央行曾降息.

澳元/美元AUD=D4持稳于1.0470美元,在海外时段曾升至1.0485美元.若升穿11月高位1.0491美元,就可能上测9月21日高位1.0520美元.交易商称,在1.0520/30美元上方挂有停止单,1.0570上方的停止单数量更多.

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