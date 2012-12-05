〔路透调查〕日本经济第三季料出现萎缩,但GDP降幅可能略小于初值

* 发布项:日本第三季国内生产总值(GDP)修正值

* 发布时间:12月9日2350GMT

* 路透调查预估中值:为萎缩0.8%,初值为萎缩0.9%

路透东京12月4日电---据路透调查显示,日本第三季度经济萎缩速度或低于初值,因企业资本支出下滑幅度可能没有初值显示的那么大.

但作为全球第三大经济体的日本,整体境况依然严峻.分析师称,日本经济或已滑入衰退,因全球对其主要出口品的需求低迷.

调查中24位受访分析师平均预估,日本7-9月GDP或较前季萎缩0.8%，环比年率为萎缩3.3%.此前政府公布的初值中萎缩幅度分别为0.9%和3.5%.

第三季度GDP修正值定于下周一公布,或将显示企业资本支出下滑2.8%,远小于初值中3.2%的下滑幅度.

许多分析师预测日本经济料在第四季度再次萎缩并由此滑入衰退,因美国经济复苏乏力且欧元区债务问题打压日本出口.

"日本经济在10-12月连续第二个季度出现萎缩的可能性很高,"明治安田生命经济师小玉佑一表示.

他还称:"但明年经济或将恢复增长,对中国等新兴市场国家的出口将会复苏."(完)

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