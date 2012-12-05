〔路透调查〕日本经济第三季料出现萎缩,但GDP降幅可能略小于初值

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
* 发布项:日本第三季国内生产总值(GDP)修正值
* 发布时间:12月9日2350GMT
* 路透调查预估中值:为萎缩0.8%,初值为萎缩0.9%
路透东京12月4日电---据路透调查显示,日本第三季度经济萎缩速度或低于初值,因企业资本支出下滑幅度可能没有初值显示的那么大.
但作为全球第三大经济体的日本,整体境况依然严峻.分析师称,日本经济或已滑入衰退,因全球对其主要出口品的需求低迷.
调查中24位受访分析师平均预估,日本7-9月GDP或较前季萎缩0.8%，环比年率为萎缩3.3%.此前政府公布的初值中萎缩幅度分别为0.9%和3.5%.
第三季度GDP修正值定于下周一公布,或将显示企业资本支出下滑2.8%,远小于初值中3.2%的下滑幅度.
许多分析师预测日本经济料在第四季度再次萎缩并由此滑入衰退,因美国经济复苏乏力且欧元区债务问题打压日本出口.
"日本经济在10-12月连续第二个季度出现萎缩的可能性很高,"明治安田生命经济师小玉佑一表示.
他还称:"但明年经济或将恢复增长,对中国等新兴市场国家的出口将会复苏."(完)
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--编译 王湄;审校 郑茵
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。