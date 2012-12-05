《汇市简讯》美元/日圆外亚币走坚,受助于欧元/日圆外亚币的空头回补

0144GMT * 早盘交易中,美元兑日圆以外亚洲货币多数为横盘波动或小幅走高 * 隔夜交易未带来真正的指引,目前MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平 * 日本以外亚洲交易商称,今日有欧元兑日圆以外亚洲货币的进一步空头回补 * 在美元总体疲弱的情况下,这或许可以解释美元兑日圆以外亚洲货币走坚的原因 * 年末轧仓操作亦正在进行;金价昨日下跌20美元,因有对冲基金的卖盘.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=