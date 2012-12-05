〔路透基点〕中国进出口银行寻求13.9亿美元境外贷款--RLPC

路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,中国进出口银行计划筹集13.9亿美元境外贷款,用以支持国内公司进口飞机.

消息人士称,借款人希望贷款期限在八至12年之间.

该银行10月发出消息征求贷款提案.据此前报导,当时考虑的贷款期限是七年.

消息人士表示,大约20家银行已经做出回复,承贷总额超过50亿美元.

中国进出口银行给出的定价为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140-150个基点.鉴于此价格区间,市场人士预计该笔贷款可能以双边贷款的形式进行.

根据国家发展和改革委员会的网站,中国进出口银行已获发改委批准筹借13.9亿美元国际商业贷款,支持国内航空公司及飞机租赁公司的进口业务.

中国进出口银行之前在2007年4月签署5亿美元五年期贷款案,最高综合收益为33个基点,利率为较Libor加码28个基点.有13家银行以最高层级参贷,包括中国银行北京分行和中银香港、中国农业银行、法国巴黎银行上海分行、北京银行、满地可银行(蒙特利尔银行)、加拿大丰业银行上海分行、三菱东京日联银行北京分行、BayernLB上海分行、中信国际(上海)、东方汇理银行、ING Bank上海分行、渣打北京分行.(完)