〔路透基点〕中国进出口银行寻求13.9亿美元境外贷款--RLPC

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透香港12月4日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,中国进出口银行计划筹集13.9亿美元境外贷款,用以支持国内公司进口飞机.
消息人士称,借款人希望贷款期限在八至12年之间.
该银行10月发出消息征求贷款提案.据此前报导,当时考虑的贷款期限是七年.
消息人士表示,大约20家银行已经做出回复,承贷总额超过50亿美元.
中国进出口银行给出的定价为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140-150个基点.鉴于此价格区间,市场人士预计该笔贷款可能以双边贷款的形式进行.
根据国家发展和改革委员会的网站,中国进出口银行已获发改委批准筹借13.9亿美元国际商业贷款,支持国内航空公司及飞机租赁公司的进口业务.
中国进出口银行之前在2007年4月签署5亿美元五年期贷款案,最高综合收益为33个基点,利率为较Libor加码28个基点.有13家银行以最高层级参贷,包括中国银行北京分行和中银香港、中国农业银行、法国巴黎银行上海分行、北京银行、满地可银行(蒙特利尔银行)、加拿大丰业银行上海分行、三菱东京日联银行北京分行、BayernLB上海分行、中信国际(上海)、东方汇理银行、ING Bank上海分行、渣打北京分行.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。