〔英国政经〕财政大臣欧思邦料增加基础设施投资,提升撙节措施接受度

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
* 财政大臣欧思邦将在1230GMT左右公布最新预算
* 经济增长疲弱,威胁到债务和减赤目标的实现
* 预计会扩大基础设施支出
路透伦敦12月5日电---英国财政大臣欧思邦周三稍晚将公布半年预算案,看来势将采取更多的撙节措施,虽然他会调整部分支出以减轻节支的影响.
经济前景变得更加低迷,意味着欧思邦可能会致力于未来数年进一步削减支出,以拯救他最为重要的减赤计画.不过,他也可能计划实施部分新的投资项目,使该方案在短期内更加易于接受.
欧思邦将在1230 GMT向议会公布最新的增长和预算赤字数据,他可能得承认今年借款将会上升.这对于将节支作为政府中心政策的欧思邦来说将会非常尴尬.
他的节支目标受到威胁,低迷的经济增长打乱了政府的原计划,即在2015年议会选举前将结构性预算赤字降低一大块的目标.
英国不久可能面临丧失AAA主权债信评级的风险,这要取决于预算责任办公室的增长和借款预估数据有多糟.
第三季英国经济增长1%,由连续三个季度的下滑中反弹.但在主要贸易伙伴--欧元区的债务危机迟迟得不到解决的情况下,很少有人预计明年经济会强势复苏.
由于欧思邦2010年执掌财政部时预计的强劲经济增长无法实现,他已经被迫将削减支出远远延长到下次选举之后.未来他可能会进一步延长减支措施.
批判者指责欧思邦将政府支出削减得太快,扼杀了经济增长,进而破灭了通过税收迅速解决政府预算赤字的希望.在2010年选举之前,英国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比超过11%,创下纪录高位.
"周三的秋季经济报告是一次机会,能让欧思邦承认事情的发展并没有达到他所承诺的结果,并尝试不同的方法."在野的工党经济发言人Ed Balls周一表示.
"他应当利用这次机会这么做,如果他将政治自尊置于首要地位,一意孤行一个即将失败的计划,国家是不会原谅他的."
欧思邦的支持者说,改弦更张将会使金融市场发生动荡,推高借款成本,使英国经济面临更大危险.
不过,保守党可能会在坚守撙节方案的同时,运用数字游戏找出资金用于基础设施投资.固守撙节方案不变,意味着将进一步削减支出,以弥补损失的税收.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。