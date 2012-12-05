〔英国政经〕财政大臣欧思邦料增加基础设施投资,提升撙节措施接受度

* 财政大臣欧思邦将在1230GMT左右公布最新预算

* 经济增长疲弱,威胁到债务和减赤目标的实现

* 预计会扩大基础设施支出

路透伦敦12月5日电---英国财政大臣欧思邦周三稍晚将公布半年预算案,看来势将采取更多的撙节措施,虽然他会调整部分支出以减轻节支的影响.

经济前景变得更加低迷,意味着欧思邦可能会致力于未来数年进一步削减支出,以拯救他最为重要的减赤计画.不过,他也可能计划实施部分新的投资项目,使该方案在短期内更加易于接受.

欧思邦将在1230 GMT向议会公布最新的增长和预算赤字数据,他可能得承认今年借款将会上升.这对于将节支作为政府中心政策的欧思邦来说将会非常尴尬.

他的节支目标受到威胁,低迷的经济增长打乱了政府的原计划,即在2015年议会选举前将结构性预算赤字降低一大块的目标.

英国不久可能面临丧失AAA主权债信评级的风险,这要取决于预算责任办公室的增长和借款预估数据有多糟.

第三季英国经济增长1%,由连续三个季度的下滑中反弹.但在主要贸易伙伴--欧元区的债务危机迟迟得不到解决的情况下,很少有人预计明年经济会强势复苏.

由于欧思邦2010年执掌财政部时预计的强劲经济增长无法实现,他已经被迫将削减支出远远延长到下次选举之后.未来他可能会进一步延长减支措施.

批判者指责欧思邦将政府支出削减得太快,扼杀了经济增长,进而破灭了通过税收迅速解决政府预算赤字的希望.在2010年选举之前,英国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比超过11%,创下纪录高位.

"周三的秋季经济报告是一次机会,能让欧思邦承认事情的发展并没有达到他所承诺的结果,并尝试不同的方法."在野的工党经济发言人Ed Balls周一表示.

"他应当利用这次机会这么做,如果他将政治自尊置于首要地位,一意孤行一个即将失败的计划,国家是不会原谅他的."

欧思邦的支持者说,改弦更张将会使金融市场发生动荡,推高借款成本,使英国经济面临更大危险.

不过,保守党可能会在坚守撙节方案的同时,运用数字游戏找出资金用于基础设施投资.固守撙节方案不变,意味着将进一步削减支出,以弥补损失的税收.(完)