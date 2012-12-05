伊朗称捕获美国无人机 美方回应称没有丢失

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
(本文由路透中文网编译并提供)
路透迪拜12月4日电（记者 Yeganeh Torbati/Daniel Fineren）---伊朗周二称，该国过去几天在海湾上空的本国领空捕获一架美国“扫描鹰”（ScanEagle）无人侦察机，但美国表示没有证据显示这一说法属实。
美国海军称，他们没有任何无人机在该地区失踪。“扫描鹰”无人侦察机机身长1.25米，由波音(BA.N)生产，除了美国外，也有其他国家在该地区部署该型号无人机。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）在华盛顿称：“我们没有证据显示伊朗所言属实。”
此事凸显海湾地区局势十分紧张。伊朗核问题谈判陷入僵局后，伊朗和美国在该地区竞相展示军事力量。
伊朗伊斯兰革命卫队在其网站称，这架无人机过去几天经常在海湾上空飞行，飞入伊朗领空时被“捕获”。
美国海军中央司令部发言人Jason Salata在巴林称，没有美国海军的无人机失踪。
“所有在中东地区的美国海军无人机无一失踪。我们在海湾的任务仅局限于国际公认水域和领空，”Jason Salata说道。（完）
--编译 侯雪苹;审校 王燕焜
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。