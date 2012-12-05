〔瑞典金融〕央行担心家庭债务水平居高不下,但市场仍预期将有降息

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透瑞典吕勒奥12月4日电---瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周二强调,家庭债务水平高企是决定央行利率的一个因素.但他的评论并未浇熄市场对本月稍晚降息的预期.
金融市场普遍预期央行在两周后的会议上将宣布降息25个基点.10月时央行曾决定维持指标利率在1.25%不变.
英韦斯称,央行必须采取均衡措施.
"经济前景趋弱和低通胀压力,都成为维持指标利率于低水平的理由,"他在讲话中表示.
"我认为,在家庭负债率处于如此高水平的情况下,我们在制定货币政策时必须将金融失衡相关风险纳入考量,"他说.
英韦斯表示,当前瑞典克朗兑欧元的汇率并不是问题,虽然出口商抱怨称经济普遍不济之时,克朗相对的强势挫伤了竞争力.
他同时还指出,从历史上来看,指标利率和家庭与企业支付的实际利率事实上已是处于低水平.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李婷仪/高琦
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。