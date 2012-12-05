〔瑞典金融〕央行担心家庭债务水平居高不下,但市场仍预期将有降息

路透瑞典吕勒奥12月4日电---瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周二强调,家庭债务水平高企是决定央行利率的一个因素.但他的评论并未浇熄市场对本月稍晚降息的预期.

金融市场普遍预期央行在两周后的会议上将宣布降息25个基点.10月时央行曾决定维持指标利率在1.25%不变.

英韦斯称,央行必须采取均衡措施.

"经济前景趋弱和低通胀压力,都成为维持指标利率于低水平的理由,"他在讲话中表示.

"我认为,在家庭负债率处于如此高水平的情况下,我们在制定货币政策时必须将金融失衡相关风险纳入考量,"他说.

英韦斯表示,当前瑞典克朗兑欧元的汇率并不是问题,虽然出口商抱怨称经济普遍不济之时,克朗相对的强势挫伤了竞争力.

他同时还指出,从历史上来看,指标利率和家庭与企业支付的实际利率事实上已是处于低水平.(完)