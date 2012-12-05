潘基文称极端天气成为新的常态

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
(本文由路透中文网编译并提供)
路透多哈12月4日电---联合国秘书长潘基文周二称，极端天气成为新的常态，对人类构成威胁。潘基文寻求重新推进陷入僵局的全球气候变化谈判。
《京都议定书》将于今年底到期，目前各方正努力促成其延期。
潘基文在多哈举行的《联合国气候变化框架公约》高级别会议上发表讲话。他指出，今年北极冰层大面积融化、超级风暴以及海平面上升，都是危机酝酿的迹象。
他对与会代表说：“不正常的情况却成为了新的常态。”
他说：“没人躲得过气候变化的影响，无论贫富。这是全人类面临的挑战，关乎我们的生活方式，关乎我们对未来的规划。”
若无法实现《京都议定书》延期，不利于促成新的全球气候变化协议的努力。（完）
--编译 朱淑珍;审校 程芳
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。