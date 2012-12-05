版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 11:10 BJT

〔标题新闻〕巴拉圭参议院通过法案将对大豆出口征收10%关税,法案仍须获得众议院批准

注:巴拉圭是全球第四大大豆出口国.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8N47CK]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐