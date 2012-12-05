韩国总统候选人在电视辩论中互打“朝鲜牌”

(本文由路透中文网编译并提供)

路透首尔12月14日电（记者 Jack Kim）---韩国两大总统候选人周二在电视辩论中就国家安全政策展开交锋，而朝鲜计划发射卫星的时间则可能与韩国12月19日的大选撞车。

在辩论中，保守派候选人朴槿惠和左翼政党候选人文在寅均表态要与朝鲜接触，但文在寅主张与朝鲜举行无条件的会谈，以寻求改善两国关系。

“我将重新打开和平大门，”文在寅说道。他还补充说，他将会重启被现任总统李明博政府叫停的所有与朝鲜的商业项目和交流活动。

朴槿惠呼吁朝鲜不要进行计划中的火箭发射活动，称这会令朝鲜陷入进一步孤立境地。

“我们有时必须对朝鲜的挑衅给以强烈的威慑，同时也要尝试建立以信任为基础、能带来真正和平的关系。无条件援助只是虚幻的和平。”

大多数民调结果显示，朴槿惠的支持率略微领先文在寅，但仍处于误差范围内，表明两人之间的竞争十分紧张。

峨山政策研究院（Asan Institute）在朝鲜宣布将于12月发射卫星后进行的一项民调显示，朴槿惠的支持率为44.8%，文在寅的支持率为40.6%。（完）