韩国总统候选人在电视辩论中互打“朝鲜牌”

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
(本文由路透中文网编译并提供)
路透首尔12月14日电（记者 Jack Kim）---韩国两大总统候选人周二在电视辩论中就国家安全政策展开交锋，而朝鲜计划发射卫星的时间则可能与韩国12月19日的大选撞车。
在辩论中，保守派候选人朴槿惠和左翼政党候选人文在寅均表态要与朝鲜接触，但文在寅主张与朝鲜举行无条件的会谈，以寻求改善两国关系。
“我将重新打开和平大门，”文在寅说道。他还补充说，他将会重启被现任总统李明博政府叫停的所有与朝鲜的商业项目和交流活动。
朴槿惠呼吁朝鲜不要进行计划中的火箭发射活动，称这会令朝鲜陷入进一步孤立境地。
“我们有时必须对朝鲜的挑衅给以强烈的威慑，同时也要尝试建立以信任为基础、能带来真正和平的关系。无条件援助只是虚幻的和平。”
大多数民调结果显示，朴槿惠的支持率略微领先文在寅，但仍处于误差范围内，表明两人之间的竞争十分紧张。
峨山政策研究院（Asan Institute）在朝鲜宣布将于12月发射卫星后进行的一项民调显示，朴槿惠的支持率为44.8%，文在寅的支持率为40.6%。（完）
--编译 侯雪苹;审校 王燕焜
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。