吉尔吉斯斯坦计划加入土中输气管道

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
(本文由路透中文网编译提供)
路透比什凯克12月4日电---吉尔吉斯斯坦计划加入连接中亚和中国的天然气管道网络，以降低对邻国能源的依赖，并从过境费中获利。
吉尔吉斯斯坦政府同意与中国探讨加入该输气网络的事宜。该输气网络长2,000公里，2009年建立，将土库曼天然气经乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦运输至中国。
“吉尔吉斯斯坦非常有兴趣让土中输气管道的第四条支线通过我们的领土，”吉尔吉斯斯坦总理萨特巴尔季耶夫（Zhantoro Satybaldiyev）周二在与中国国务院总理温家宝会晤时表示。
萨特巴尔季耶夫指出，吉尔吉斯斯坦希望“在未来三四年”实现该计划。目前该国的大多数天然气进口来自乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。
土库曼斯坦拥有全球第四大天然气储藏量，土中输气管道今年料输送约90亿立方米天然气。
中石油曾表示，计划将该管道的年运输能力提升至600亿立方米。乌兹别克斯坦今年已开始输送少量天然气，哈萨克斯坦也计划将天然气向东运输。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。