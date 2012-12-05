吉尔吉斯斯坦计划加入土中输气管道

(本文由路透中文网编译提供)

路透比什凯克12月4日电---吉尔吉斯斯坦计划加入连接中亚和中国的天然气管道网络，以降低对邻国能源的依赖，并从过境费中获利。

吉尔吉斯斯坦政府同意与中国探讨加入该输气网络的事宜。该输气网络长2,000公里，2009年建立，将土库曼天然气经乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦运输至中国。

“吉尔吉斯斯坦非常有兴趣让土中输气管道的第四条支线通过我们的领土，”吉尔吉斯斯坦总理萨特巴尔季耶夫（Zhantoro Satybaldiyev）周二在与中国国务院总理温家宝会晤时表示。

萨特巴尔季耶夫指出，吉尔吉斯斯坦希望“在未来三四年”实现该计划。目前该国的大多数天然气进口来自乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。

土库曼斯坦拥有全球第四大天然气储藏量，土中输气管道今年料输送约90亿立方米天然气。

中石油曾表示，计划将该管道的年运输能力提升至600亿立方米。乌兹别克斯坦今年已开始输送少量天然气，哈萨克斯坦也计划将天然气向东运输。（完）