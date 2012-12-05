〔新债招标〕中国三年期续发国债结果高于预期,收益平平限制需求(更新版)

(新增交易员评论及更多细节)

* 三年续发国债中标收益率3.1114%,高于此前预期

* 收益率吸引力平平,首场投标倍数1.6倍

* 经济企稳不断得到印证债市承压亦限制需求

路透北京12月5日电---中国财政部周三续发今年第17期三年固息国债,中标收益率水平高于此前预测均值3.08%.该期限国债在二级市场上的收益率吸引力平平,加之经济企稳迹象不断被印证,令债市承压,考虑上述因素交易员们认为,今日新债需求一般,并推高了中标收益率水平.

业内人士透露,中国财政部稍早招标续发行的280亿元人民币三年期固息国债,中标收益率为3.1114%;该续发债边际中标收益率为3.1629%,首场投标倍数1.60倍.

上海一银行交易员表示,今日续招标的国债需求一般,可能主要是因该期国债绝对收益比较低.此外,他并表示,经济企稳迹象不断被印证,令债市承压也抑制一定的一级市场机构参与热情.

"最近经济数据比较好,(现券收益率)整体都在往上走."他说.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期品种最新收益率为3.0904%.该期限国债收益率曲线今年7月中旬开始震荡攀升至年内高位,但此后逐渐有所回落.

汇丰(HSBC)周一公布,中国11月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值大幅回升至50.5,创13个月最高位,自2011年10月以来首次返回荣枯分水岭50上方.[ID:nSB2123115]上周六出炉的中国官方11月制造业PMI指数升至七个月最高位,显示经济运行企稳态势进一步巩固.[ID:nSB8575400]

此外,今日稍早公布的数据显示,中国11月服务业采购经理人指数(PMI)续降至52.1,为三个月最低水准,主要受未完成业务指数创下三年半最低位拖累.[ID:nSB2127529]

本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与17期国债CN120017=CFXM相同.从2012年9月13日开始计息,票面利率3.10%.

该续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发债12月6日开始续发行,12月10日续发行结束.续发行部分从12月12日起与原发行部分合并上市交易.(完)