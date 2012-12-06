《中国数据观测》11月新增贷款料小步升至5,500亿,M2增速维持高位

* 公布内容: 中国11月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚12月15日

--调查结果:

11月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比% 14.1 13.8-14.6 14.1 12.7 26

新增人民币贷款(亿元) 5,500 5,000-6,000 5,052 5,622 27

人民币贷款余额同比% 15.7 15.6-15.9 15.9 15.6 13

--数据要点:

中国央行公布的11月新增人民币贷款规模预计较上月波动不大,广义货币供应量(M2)增速料仍维持在今年以来较高水平.主因是自7月份以来,非信贷融资对社会融资规模的贡献较大.

接受路透调查的27家机构预测中值显示,11月末广义货币供应量(M2)同比增速料为14.1%,与上月持平;而新增人民币贷款则在5,500亿元,略高于上月的5,052亿元.

业界普遍认为,第四季度外汇占款的恢复增长和企业对中长期贷款需求略微反弹,都将有力支撑M2维持在14%以上.10月数据即显示,尽管当月新增贷款创下13个月新低,但社会融资规模同比增幅仍不小,使得当前资金对实体经济的支持力度未减.[ID:nSB2095897]

中国光大银行资金部首席宏观分析师盛宏清认为,年底银行拉存款动力较强,且理财资金回流银行,而企业对中长期贷款需求略微有所反弹,基建项目贷款、小微贷款、工程机械贷款和住房按揭贷款都有所上升.

本月初公布的中国11月官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)分别创7个月和13个月最高位,显示经济运行企稳态势进一步巩固.[ID:nSB2124155]

交通银行则表示,经济企稳回升对信贷的拉动作用主要体现在结构变化上,对总规模的影响有限.考虑到货币政策保持稳健、没有进一步放松,加之存款增长依然乏力、临近年末银行扩大信贷投放的积极性并不是很高,预计11月新增贷款保持平稳,与上月基本持平.

不少分析师亦表示,前10个月,中国央行已经投放信贷规模为7.23万亿,预计剩余两个月信贷投放有限."稳增长"政策在新增贷款上的体现,预计是贷款结构的调整,即中长期贷款或基建类贷款的增加,而非贷款规模.因全年"3:3:2:2"的信贷结构决定了四季度月均贷款额为5,000-6,000亿元.

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以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

澳新银行 ~ 580.0 ~

交通银行 13.8 500.0 ~

巴克莱银行 13.9 500.0 ~

交银国际 14.0 580.0 15.8

美银美林 14.0 500.0 15.6

Capital Economics 14.2 550.0 ~

国开证券 14.0 560.0 15.9

建设银行 13.9 530.0 15.7

中金公司 14.6 570.0 ~

花旗集团 13.9 550.0 ~

中信证券 14.2 600.0 ~

德意志银行 14.2 550.0 ~

光大证券 14.2 550.0 ~

高盛 13.9 550.0 ~

国泰君安 14.3 550.0 15.7

华宝信托 14.0 500.0 15.6

兴业银行 14.3 550.0 15.7

ING金融市场 14.5 550.0 ~

摩根大通 13.9 595.0 15.8

瑞穗证券 14.0 520.0 ~

华侨银行 14.2 550.0 ~

北京领先国际

金融资讯 14.1 525.0 15.6

国海证券 14.2 550.0 15.7

上海证券 13.8 500.0 15.8

申银万国 14.4 563.1 15.8

渣打银行 14.0 520.0 ~

瑞银 14.2 520.0 15.7

注:~表示数据未提供.(完)