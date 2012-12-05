〔背景资料〕中国2012年1-11月短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海12月5日电---据路透统计,中国2012年前11个月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为21,358亿元人民币,较去年同期的1.63万亿元增长31%.

其中,工商银行(601398.SS)(1398.HK)以2,650亿元居1-11月短融/中票承销额首位,建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别以2,645亿元和2,217亿元位列第二、三位.

此外,11月当月短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为2,262亿元,建行承销额居首,为337亿元.

前11月排名承销额4-10位的分别是农业银行(601288.SS)(1288.HK)、国家开发银行[CHDB.UL]、光大银行(601818.SS)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、兴业银行(601166.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)和民生银行(600016.SS)(1988.HK).

分品种统计,1-11月短融和超短融发行量为13,459亿元,工行、建行和中行分列承销额前三位;同期中票和集合票据发行量为7,899亿元,建行、中行和工行分列一至三名.

以下为2012年1-11月短融及中票承销具体排名:

1.按全部承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 工商银行 2,650

2 建设银行 2,645

3 中国银行 2,217

4 农业银行 1,803

5 国家开发银行 1,471

6 光大银行 1,357

7 中信银行 1,348

8 兴业银行 1,336

9 招商银行 1,238

10 民生银行 1,017

2.按短融及超短融承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 工商银行 1,866

2 建设银行 1,784

3 中国银行 1,419

4 农业银行 1,125

5 兴业银行 919

3.按中期票据及集合票据承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 建设银行 861

2 中国银行 798

3 工商银行 784

4 国家开发银行 704

5 农业银行 678

以下为2012年11月短融及中票承销具体排名:

按全部承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 建设银行 337

2 工商银行 258

3 国家开发银行 211

4 兴业银行 201

5 光大银行 178

目前在中国,信用债一般泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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