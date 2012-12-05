〔中国债市动态〕中短券收益率上行,因三年国债中标结果偏高及股市大涨

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海12月5日电---中国银行间债市周三中短券收益率上行,因稍早招标的三年续发国债定位偏高,不过长债走势仍相对稳定.
交易员并称,今日股市延续昨日涨势,升幅进一步扩大,亦令避险情绪弱化,打压债市人气,股债跷跷板效应再现.
"短的(收益率)涨的有点凶,主要是三年以内的,之前国债招的挺高的,"上海一券商交易员表示.
财政部周三续发今年第17期三年固息国债,中标收益率水平高于此前预测均值3.08%.该期限国债在二级市场上的收益率吸引力平平,加之经济企稳迹象不断被印证,令债市承压,考虑上述因素交易员们认为,今日新债需求一般,并推高了中标收益率水平.[ID:nSB2128781]
上述交易员并认为,积弱已久的股市突现大幅反弹,给债市增加了不确定因素,如果股市持续走强,债市受影响有限,反之则会积累新的做空动能,现券收益率有进一步走高空间.
中国股市沪综指周三早盘一度升逾3%,盘中金融和基建板块的强势行情进一步扩散,带动大盘加速反弹.
剩余期限约2.39年的固息国债120007券最新成交收益率CN120007=CFXS为3.14%,上日末笔为3.1109%.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。