〔中国债市动态〕中短券收益率上行,因三年国债中标结果偏高及股市大涨

路透上海12月5日电---中国银行间债市周三中短券收益率上行,因稍早招标的三年续发国债定位偏高,不过长债走势仍相对稳定.

交易员并称,今日股市延续昨日涨势,升幅进一步扩大,亦令避险情绪弱化,打压债市人气,股债跷跷板效应再现.

"短的(收益率)涨的有点凶,主要是三年以内的,之前国债招的挺高的,"上海一券商交易员表示.

财政部周三续发今年第17期三年固息国债,中标收益率水平高于此前预测均值3.08%.该期限国债在二级市场上的收益率吸引力平平,加之经济企稳迹象不断被印证,令债市承压,考虑上述因素交易员们认为,今日新债需求一般,并推高了中标收益率水平.[ID:nSB2128781]

上述交易员并认为,积弱已久的股市突现大幅反弹,给债市增加了不确定因素,如果股市持续走强,债市受影响有限,反之则会积累新的做空动能,现券收益率有进一步走高空间.

中国股市沪综指周三早盘一度升逾3%,盘中金融和基建板块的强势行情进一步扩散,带动大盘加速反弹.

剩余期限约2.39年的固息国债120007券最新成交收益率CN120007=CFXS为3.14%,上日末笔为3.1109%.(完)