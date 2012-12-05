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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 11:35 BJT

〔日本债市〕公债上涨,因10年期日债标售吸引强劲买需且亦追随美债升势

路透东京12月5日电---日本公债价格周三走高,因之前一天进行的日本10年期公债标售吸引到强劲需求,并且追随美国公债周二上涨之势.

日本10年期日债期货2JGBv1早盘略升0.07点,报144.94,此前曾触及九年半高位144.98,目前逼近该合约在2003年6月创下的纪录高点145.09.

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