《SAFT专栏》最后遭殃的是日圆

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 白云/王丽鑫

路透12月4日电---一种估值过高的货币,一位看似铁了心要将自己的愿景强加给弱势央行的政坛领袖,这两者相遇会发生什么?

看看日本,看看很快将上台任首相的安倍晋三和日圆2013年走势就知道了.(剧透预警:最后遭殃的是日圆)

全球金融市场能承受多大的波动,安倍就很可能带来多少,因为他频繁谈及有关日本央行的计划,不但言辞前后不一,而且还很激进.安倍所在的自民党料在12月16日大选中重掌政权.

安倍讲话的要旨是,他希望日本央行有作为,而且是大作为.他不担心修改法律,还满心期待能修改成功.安倍一会儿要求日本央行将1%的通胀率目标提高一倍,一会儿又要求提高两倍,而现在连1%的目标都无法达到.很多人预计他在明年3月和4月将改组日本央行政策委员会,届时现任央行总裁白川方明和两位副总裁的任期将满.

他还曾表示过,希望央行直接购买政府公债,但这种直接融资方式在发达国家央行目前还是不可触碰的红线.后来他又改口,上周五让人费解地称,他只不过是在讨论日本央行该做些什么,因为他属于反对党.

"如果我成为首相,我不会就具体的货币政策措施置评,因为它们应当由日本央行决定,"安倍在政党领袖辩论中说.这话听来有点虚伪,因为他把日本央行和他致力于让央行更积极应对疲弱经济,做为自民党竞选的主轴.

或许这都是些大胆的宏观经济规划,没人能证明1998年获得政策制定独立性的日本央行已经做得很成功,但言外之意是,债务、人口老龄化和通缩等不仅属于日本,也属于全球其它很多地区的问题,该如何着手处理它们,2013年的日本将就此进行一场有趣且极具争议性的试验.

**货币化就是货币化**

安倍建议日本央行直接从政府手里买进用于为基础设施项目融资的建设公债,让市场感到害怕,因为这种货币化的手段,过去通常是政府在金融危机的最后关头才会使用.

事实上有影响的是央行购买这些债券的意愿,即便是先经过银行或投资者转手,他们买这些债券可能是因为预期央行会马上接手.

而更高的通胀率目标,当然只有央行以印钞作为基础,或让投资者认为有意印钞,才会有效.

这就是最讽刺的地方:日本印钞之举迄今全无效果.这说明我们的问题不是流动性,而是需求,这又再把我们带回日圆和国际市场的问题上.

考虑日本的竞争力、高负债和人口老龄化问题,日圆从很多角度看都应下跌20-30%.这将通过激励出口创造需求,不过却是风险很高的做法.

日本政府总债务接近年度经济产出的2.5倍,能够持续只是因为利率超低.恐吓市场打压日圆下跌,只会导致这些利率上升至日本无法承受之高.

若日本投资者认为日圆储蓄不再安全,他们可能狂抛日圆,将其压至更低的水平,将利率进一步推高.就某个角度而言,通缩对于持有日圆债券的退休人员不是坏事,不过若通胀出现,那么目前愿意持有公债的人士可能把资金转移至海外.对持有大量公债的银行和保险业来说,这些影响将是可怕的,将让很多企业在日本最痛苦的时候需要重组资本.

这让人觉得自民党想更紧密地控制日本央行,迫使央行采取更激进的措施以求收效,但这也是危险的.如果程度刚好,日圆下跌但不过分,就能带来很正面的效果.如果程度超出,那就得小心了.(完)