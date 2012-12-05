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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 11:45 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆走坚,相关资金流料也带动了日圆其它交叉盘上涨

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* 澳元/日圆的资金链料也提振了日圆其它交叉汇率的表现.中国股市沪综指上涨.

* 以澳元计价的uridashi债券继续吸引到资金流入,虽然规模不大,但仓位持续增加.

* 86.25上方有停止单.86.24为上周五所及高点.

* 关注目标位包括82.50上方,11月26日高点86.43,3月19日触及的年内高点88.63.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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