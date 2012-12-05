《综述》中国新领导人呼应民心所向,梳理经济脉络务实推进改革

* 中共中央政治局会议指出保持宏观经济政策连续性和稳定性

* 明年中国积极财政和稳健货币政策基调料难改

* 政治局提出转变工作作风八项规定

* 清廉务实表态昭现改革推进有望

作者 沈燕

路透北京12月5日电---中国新一届政府近期的表现的确让人耳目一新.在梳理经济大局的同时,努力树立反腐形象,促使中国经济可持续性发展.

中央政治局周二提出明年保持政策稳定性和连续性,加大预调微调等措辞,不难看出积极财政政策和稳健货币政策基调料会持续.

中国新一任总书记习近平"空谈误国"言犹在耳,此次政治局更引人目光的是提出八项改变政府工作作风的举措.

在贫富差距越来越大,民众改革诉求迫切的现实面前,平白务实的表态不仅传递出新一届中国领导人打造清廉高效政府的信心,让民众看到推进改革的希望,先从政府机关作风改变做起.

"中央政治局会议强调保持政策稳定性和连续性,意味着今年稳健货币政策和积极政策的基调仍会持续,政策的大方向不会改变."中国社科院数量经济与技术经济研究所副所长李雪松对路透称.

中国国家信息中心宏观经济预测部主任范剑平也表示,要实现十八大提出的收入倍增计划,更需要积极财政政策的大力配合,中国应该将积极财政政策用足,应该用于改善民生,减税,结构调整等方面.

新一届中共中央政治局对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调[ID:nSB2127827].

会议称,要加强和改善宏观调控,积极扩大国内需求,加大经济结构战略性调整力度,着力保障和改善民生,增强经济发展的内生活力和动力,保持物价总水平基本稳定,实现经济持续健康发展和社会和谐稳定.

中国高层的表态提振了中国股市.沪综指周三收升近3%,创下近三个月来最大单日涨幅.上海A股成交852亿元人民币,较上日的430亿元增近一倍,亦创下9月7日以来最大的单日成交量.[.SSCN]

中国社科院周三发布2013年经济蓝皮书预计,2013年国内生产总值(GDP)增长率为8.2%,居民消费价格指数(CPI)为3.0%,并建议继续实施积极财政政策和稳健货币政策,适当扩大赤字规模[ID:nSB2127409].

**政策基调不改,预调微调加力**

事实上,在全球经济不景气,欧债危机持续,美国财政悬崖悬而未绝的前提下,对中国经济的忧虑一直未消.尽管三季度经济数据显示中国经济触底企稳态势明显,但不确定的外围因素以及中国经济自身结构性的痼疾均显示经济回升的基础并不牢固.

中国前三季度GDP同比增长7.7%,略高于政府年初确定的7.5%的增长目标.1-10月CPI同比涨幅为2.7%.其中10月CPI涨幅为1.7%.

李雪松就指出,从当前的形势判断,经济增长仍处于低位运行,尽管触底回升但基础不牢;同时产能过剩问题突出,企业效益明显低于去年,2013年世界经济的不确定性较大,政策有必要加大预调微调的力度.

政治局会议称,要着力扩大国内需求,加快培育一批拉动力强的消费新增长点,促进投资稳定增长和结构优化,继续严格控制"两高"和产能过剩行业盲目扩张.

要加强房地产市场调控和住房保障工作.明年要保持物价总水平基本稳定,促进重要商品市场供需平衡,进一步降低流通成本,规范市场价格和收费秩序.

社科院蓝皮书也指出,在国际经济形势尚不明朗,仍存在下行风险的情况下,当前处理好稳增长、调结构、抓改革的关键是把稳增长放在更加重要的位置.把稳定投资增长作为短期稳定经济增长最有效、最直接的措施.加大对企业技术改造、民生事业、重大交通和城市基础设施、普通商品住房的投资力度.

**改变作风由上至下**

而在中国一箩筐的经济难题背后,究其深层次原因,政治与经济体制的弊端往往让好的政策在执行过程中屡被打折.尤其中国改革开放30年,过分追求经济效益忽略社会公平,巨大的贫富差距使得中国社会呈现出一种不正常的"仇富仇官"心态,诸多因素叠加都动摇着中国社会稳定的根基.

"领导干部特别是高级干部作风如何,对党风政风乃至整个社会风气具有重要影响.抓作风建设,首先要从中央政治局做起,要求别人做到的自己先要做到,要求别人不做的自己坚决不做,以良好党风带动政风民风,真正赢得群众信任和拥护."政治局会议强调.

一位不具名的政府官员就私下抱怨,"各部门的会议太多,而真正能解决问题的会却不多,很多时候就是各部门之间扯皮,政府机关的工作人员也疲于应付各种会议,每天都很忙,但政府机关的工作效率却不高,改变工作作风的确要从上面做起."

该位人士指出,这八条规定都很有针对性,包括对政府机关的作风,会风和文风都有很明确的规定,体现了务实的原则,但最终能否落实还要看执行情况.

中共中央政治局会议明确提出改进工作作风、密切联系群众的八项规定,强调抓作风建设首先要从中央政治局做起,并要改进调查研究,到基层调研要深入了解真实情况.[ID:nSB2128887]

这八项规定还包括要精简会议活动,切实改进会风,严格控制以中央名义召开的各类全国性会议和举行的重大活动,不开泛泛部署工作和提要求的会等.

一位开了20多年出租车的老司机,在听到收音机中要改进警卫工作,坚持有利于联系群众的原则,减少交通管制,一般情况下不得封路、不清场闭馆时,不由感慨."北京为啥那么堵,因为动不动就交通管制呀,估计以后会好点了."

中共十八大报告中明确提出目标,在发展平衡性,协调性,可持续性明显增强的基础上,到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番.[ID:nSB2091509] (完)