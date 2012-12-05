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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 12:05 BJT

《全球市场》中国股市引领亚股上涨,美国预算谈判忧虑令人气承压

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨;中国股市上扬,日经指数转至平盘上方

* 欧元触及七周高位,美元兑日圆升势重启

* 美国总统奥巴马坚持对富人加税立场

* 澳洲第三季经季节调整的实质GDP较上季成长0.5%

路透东京12月5日电---亚洲股市周三上涨,中国股市涨幅居前,但市场对美国国会议员能否在年底前打破预算僵局以避免可能出现的经济滑坡感到忧虑,这令市场人气承压.

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