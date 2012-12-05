《全球市场》中国股市引领亚股上涨,美国预算谈判忧虑令人气承压

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨;中国股市上扬,日经指数转至平盘上方
* 欧元触及七周高位,美元兑日圆升势重启
* 美国总统奥巴马坚持对富人加税立场
* 澳洲第三季经季节调整的实质GDP较上季成长0.5%
路透东京12月5日电---亚洲股市周三上涨,中国股市涨幅居前,但市场对美国国会议员能否在年底前打破预算僵局以避免可能出现的经济滑坡感到忧虑,这令市场人气承压.
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。