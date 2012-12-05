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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 12:03 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘小升,防御类股升势抵消出口商跌幅

路透东京12月5日电---日本股市日经指数周三小幅升高,因投资者涌向零售商和钢铁制造商等防御类股,其升势抵消因忧虑美国预算问题而受挫的出口商跌势.

日经指数.N225早盘升0.1%至9,443.65点,东证股价指数.TOPX则小跌0.1%至781.17.

分析师表示,投资人因忧虑美国经济而抛售出口商股.

不过投资者找到Fast Retailing(9983.T)等个股以及特种钢铁制造商股票避险.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张荻

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