〔中国政治〕提出改革工作作风八项规定,强调改进调研深入基层--中央政治局

路透北京12月5日电---中共中央政治局会议明确提出改进工作作风、密切联系群众的八项规定,强调抓作风建设首先要从中央政治局做起,并要改进调查研究,到基层调研要深入了解真实情况.

新华社周一晚间报导,这八项规定包括要精简会议活动,切实改进会风,严格控制以中央名义召开的各类全国性会议和举行的重大活动,不开泛泛部署工作和提要求的会等.

"领导干部特别是高级干部作风如何,对党风政风乃至整个社会风气具有重要影响.抓作风建设,首先要从中央政治局做起,要求别人做到的自己先要做到,要求别人不做的自己坚决不做,以良好党风带动政风民风,真正赢得群众信任和拥护."会议强调.

规定要求,中央政治局全体同志要改进调查研究,到基层调研要深入了解真实情况,总结经验、研究问题、解决困难、多到困难和矛盾集中、群众意见多的地方去,切忌走过场、搞形式主义.

要轻车简从、减少陪同、简化接待、不张贴悬挂标语横幅,不安排群众迎送,不铺设迎宾地毯,不摆放花草,不安排宴请.要精简会议活动,切实改进会风,严格控制以中央名义召开的各类全国性会议和举行的重大活动,不开泛泛部署工作和提要求的会,未经中央批准一律不出席各类剪彩、奠基活动和庆祝会、纪念会、表彰会、博览会、研讨会及各类论坛.

要提高会议实效,开短会、讲短话,力戒空话、套话.要精简文件简报,切实改进文风,没有实质内容、可发可不发的文件、简报一律不发.要规范出访活动,从外交工作大局需要出发合理安排出访活动,严格控制出访随行人员,严格按照规定乘坐交通工具,一般不安排中资机构、华侨华人、留学生代表等到机场迎送.

要改进警卫工作,坚持有利于联系群众的原则,减少交通管制,一般情况下不得封路、不清场闭馆.要改进新闻报导,中央政治局同志出席会议和活动应根据工作需要、新闻价值、社会效果决定是否报导,进一步压缩报导的数量、字数、时长.

要严格文稿发表,除中央统一安排外,个人不公开出版著作、讲话单行本,不发贺信、贺电,不题词、题字.要厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政有关规定,严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定.

会议强调,各地区各部门要严格按照本规定,结合实际情况,制定贯彻落实办法,狠抓落实.各地区各部门要严格执行本规定,每年年底对执行情况进行专项检查,审计部门每年要对各地区各部门会议活动等经费使用情况进行审查.(完)