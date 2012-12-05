〔中国股市〕沪综指早盘收升3%,明年经济定调激励基建、金融板块领涨(更新版)

路透上海12月5日电---中国股市沪综指周三早盘收升3%.分析师指出,政治局会议为明年中国经济定调,将推进城镇化及促进投资稳定增长,给基建板块等带来利好预期;且大盘疲弱已久,技术上亦有反弹需要,金融权重股亦大涨带动早盘个股全面反弹,股指走势较强.

沪综指.SSEC早盘收报2,034.584点,涨59.441点或3.01%;盘中最高升至2,036.581点.半日成交504亿元人民币,已超过上日全天430亿元的成交量.

"大盘技术上反弹的基本条件成熟,只是在等一个契机."银河证券分析师任承德表示,在成交量的配合下,估计大盘反弹还会延续.

沪深两市仅有五只个股下跌,基建类及金融类股涨幅居前.工程机械生产商厦工股份(600815.SS)早盘收于涨停,报6.33元;新华保险(601336.SS)涨8.98%,报21.49元.

新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.要积极稳妥推进城镇化,促进投资稳定增长和结构优化,加快培育一批拉动力强的消费新增长点.[ID:nH9E8MD006](完)

--发稿 林琦/边竞; 审校 曾祥进

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