〔中国股市〕沪综指早盘收升3%,明年经济定调激励基建、金融板块领涨(更新版)

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海12月5日电---中国股市沪综指周三早盘收升3%.分析师指出,政治局会议为明年中国经济定调,将推进城镇化及促进投资稳定增长,给基建板块等带来利好预期;且大盘疲弱已久,技术上亦有反弹需要,金融权重股亦大涨带动早盘个股全面反弹,股指走势较强.
沪综指.SSEC早盘收报2,034.584点,涨59.441点或3.01%;盘中最高升至2,036.581点.半日成交504亿元人民币,已超过上日全天430亿元的成交量.
"大盘技术上反弹的基本条件成熟,只是在等一个契机."银河证券分析师任承德表示,在成交量的配合下,估计大盘反弹还会延续.
沪深两市仅有五只个股下跌,基建类及金融类股涨幅居前.工程机械生产商厦工股份(600815.SS)早盘收于涨停,报6.33元;新华保险(601336.SS)涨8.98%,报21.49元.
新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.要积极稳妥推进城镇化,促进投资稳定增长和结构优化,加快培育一批拉动力强的消费新增长点.[ID:nH9E8MD006](完)
--发稿 林琦/边竞; 审校 曾祥进
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以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。