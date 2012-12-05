〔中国货币市场〕一月以内回购利率多下跌,准备金补缴不改宽松流动性(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京12月5日电---中国银行间市场周三早盘一月期以内质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多有不同程度的下跌.市场人士表示,存款准备金补缴对流动性影响不大,七天以内资金供略大于求.

"今天资金面整体宽松,有缴存款准备金,但可能没有缴很多,资金利率短端都有下,"上海一大型银行交易员称.

华中地区一券商交易员亦表示,存款准备金补缴并未改变资金比较宽松的局面,开盘不久,各类机构就继续纷纷涌出,融出资金.

上述银行交易员进一步表示,当前,七天期以内资金供略大于求,故有时会选择低于加权利率融出资金;而跨越春节的资金需求近期有所减少,当前供需比较平衡,利率较平稳;预计年内央行都会通过公开市场逆回购操作,保持市场流动性平衡的局面.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,今日机构会有一定量准备金补缴.

业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天和28天两种,正回购为91天.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2564 2.2563 +0.01

七天CN7DRP=CFXS 2.8012 2.8781 -7.69

14天CN14DRP=CFXS 3.2086 3.3270 -11.84

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.0800 2.3200 +176.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1000 3.0500 +5.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1500 3.0200 +13.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2600 2.2550 +0.50

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8200 2.8846 -6.46

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.2200 3.3200 -10.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.2500 2.2500 0.00

七天SHICNYSWD= 2.8000 2.8830 -8.30

三个月SHICNY3MD= 3.8347 3.8319 +0.28

===============================================================(完)