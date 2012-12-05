台风"宝霞"袭击菲律宾,至少82人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉12月5日电---菲律宾今年最强台风“宝霞”(Bopha)袭击该国南部一个岛屿，导致岛上房屋损毁、山体滑坡，并造成至少82人死亡。周三“宝霞”向多个旅游目的地逼近。

气象局周三表示，“宝霞”料将登陆菲律宾北部巴拉旺的多个海滩度假胜地和潜水地。

“宝霞”中心风速达到每小时120公里，阵风时速最高达160公里。

菲律宾内政部长Manuel Roxas证实有82人在台风中遇难，很多人失踪。

死亡人数很可能接近百人，因警方和媒体报告的其他死亡情况有待证实。

有超过半数被证实死亡的人来自南部棉兰老岛 (Mindanao)康波斯特拉谷省(Compostela Valley)一处军队哨所附近一区域，他们中很多人被埋在泥里和倒塌的房屋下。

陆军指挥官Ariel Bernardo少将称：“我们已经找到43具屍体，包括9名士兵，我们还在寻找更多遇难者遗体。”（完）