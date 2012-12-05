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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 12:50 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元触七周高位,因欧债问题疑虑缓解

* 欧元区形势改善迹象触发空头回补

* 宽松预期打压美元和日圆,欧元上涨

* 沪综指跳涨鼓舞风险人气,损及日圆

* 欧元/瑞郎亦处于11周高位,瑞郎存款负利率消息冲击瑞郎

路透东京12月5日电---欧元兑美元周三攀升至七周高位,受应对希腊和西班牙债务问题的努力提振,此外美国联邦储备理事会(美联储,FED)或购买更多债券的预期令美元承压.

欧元可能很快测试9月高点,但很多交易商认为,考虑到欧元区经济体的脆弱状况,不确信欧元是否能够干净利落地突破该水平.

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