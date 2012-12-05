〔中国汇市〕中间价微升带动人民币早盘微升,仍基本封在涨停位

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数跌至93.84
路透上海2月27日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(24日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.39%至93.84，较2014年底则下跌6.16%。
* 人民币早盘仍在涨停僵局中
* 中间价连续第二日小幅上升
* 一边倒结汇预期未改
* 市场仍寻求1D远汇平衡流动性
路透北京12月5日电---人民币兑美元即期CFXS=CNY周三早盘小升,并继续涨停,基本封在1%的日波幅区间上限位置,受一边倒人民币升值预期及今日中间价小幅上升带动.
受美国QE3及中国央行中间价基本维稳等因素影响,从10月底起人民币兑美元即期盘中几乎陷于涨停僵局,流动性几近枯竭.
市场人士称,1D(T+3)品种继续成为市场各方平衡流动性的场所,其活跃度相对较好,一定程度反映出市场的真实价格.
"一个多月了,即期没有太多变化,今天情况跟上周差不多,...T+3(1D)市场更活跃了,这才能反映出市场的价格,"上海一股份制银行交易员称.
北京时间12:43,人民币兑美元即期报6.2242元,为今日1%日间波幅区间上限,上日收报6.2256元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2871元,上日中间价为6.2885元.
交易员并称,市场仍在预期央行干预市场的可能性以及可能的手段,而"央行收不收美元流动性对1D的价格影响特别大."
"1D(T+3)市场没有涨跌幅限制,在现行预期下,每周总会有人出来收美元,虽然量不会太大,所以总会有人在1D市场上收美元,关键的是价格问题."上述交易员称.
在即期市场人民币流动性干涸的情况下,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1DCNYSNOR=CFXS品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.[ID:nSB2121217]
东京汇市欧元兑美元周三盘旋在七周高点附近,不过兑澳元却举步维艰.澳元由于相对收益仍然较高,即使澳洲央行已宣布降息,澳元仍全线走扬.[FRX/CN]
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3106/81,上日尾盘为6.3155.
北京时间12:43,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2086/25元,上一交易日尾盘报6.2060元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
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路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一