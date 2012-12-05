〔中国汇市〕中间价微升带动人民币早盘微升,仍基本封在涨停位

* 人民币早盘仍在涨停僵局中

* 中间价连续第二日小幅上升

* 一边倒结汇预期未改

* 市场仍寻求1D远汇平衡流动性

路透北京12月5日电---人民币兑美元即期CFXS=CNY周三早盘小升,并继续涨停,基本封在1%的日波幅区间上限位置,受一边倒人民币升值预期及今日中间价小幅上升带动.

受美国QE3及中国央行中间价基本维稳等因素影响,从10月底起人民币兑美元即期盘中几乎陷于涨停僵局,流动性几近枯竭.

市场人士称,1D(T+3)品种继续成为市场各方平衡流动性的场所,其活跃度相对较好,一定程度反映出市场的真实价格.

"一个多月了,即期没有太多变化,今天情况跟上周差不多,...T+3(1D)市场更活跃了,这才能反映出市场的价格,"上海一股份制银行交易员称.

北京时间12:43,人民币兑美元即期报6.2242元,为今日1%日间波幅区间上限,上日收报6.2256元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2871元,上日中间价为6.2885元.

交易员并称,市场仍在预期央行干预市场的可能性以及可能的手段,而"央行收不收美元流动性对1D的价格影响特别大."

"1D(T+3)市场没有涨跌幅限制,在现行预期下,每周总会有人出来收美元,虽然量不会太大,所以总会有人在1D市场上收美元,关键的是价格问题."上述交易员称.

在即期市场人民币流动性干涸的情况下,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1DCNYSNOR=CFXS品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.[ID:nSB2121217]

东京汇市欧元兑美元周三盘旋在七周高点附近,不过兑澳元却举步维艰.澳元由于相对收益仍然较高,即使澳洲央行已宣布降息,澳元仍全线走扬.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3106/81,上日尾盘为6.3155.

北京时间12:43,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2086/25元,上一交易日尾盘报6.2060元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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