修正:〔英国数据〕11月服务业PMI下滑,复苏势头岌岌可危(12月5日)

(更正:删除正文第二段赘字"制造业")

* 英国11月MARKIT/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)降至50.2(路透调查预估为51.1, 10月为50.6)--MARKIT/CIPS

* 英国11月MARKIT/CIPS服务业PMI为2010年12月以来最低--MARKIT/CIPS

* 英国11月MARKIT/CIPS综合PMI为从10月的49.6升至50.2

路透伦敦12月5日电---周三公布的调查显示,英国11月服务业增长速度为近两年最慢,因新订单下滑,预示英国经济可能再度开始萎缩.

11月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)由10月的50.6降至50.2,远不及预估的升高至51.1,与路透调查的23位分析师中的最低预测一致.

"调查新提供了更多令人忧心的迹象,表明英国经济在第三季短暂快速增长后,面临着重新滑入萎缩的可能."PMI编纂机构Markit的首席经济学家Chris Williamson表示.

这对英国财政大臣欧思邦而言,是个令人沮丧的数据.他将于1240GMT向议会发布半年度预算声明,料在声明中坚持严格撙节的计划.

不过,英国11月综合PMI从前月的49.6升至50.2,表明行业在整个季度大致持平.

新订单指数从52.9降至49.6,因基本需求仍然疲软.这是自2010年12月暴雪造成新订单陷入停滞以来,该指数首次跌破50.

企业信心降至11个月低点,反映前景黯淡且景况低迷.不过企业在三个月来首次略微增聘雇员.(完)