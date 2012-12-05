〔路透基点〕台湾和鑫光电委托台湾土地银行安排33亿台币再融资案

路透香港12月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,台湾和鑫光电(3049.TW)已委托台湾土地银行为其安排33亿台币(1.14亿美元)五年期再融资案.

该交易料很快启动.

根据消息人士,此案是为2009年12月签署的33亿台币五年期贷款进行再融资,利率料高于2009年的初始贷款以及2011年取得的另一笔贷款.

2009年贷款的利率为较下述银行一年期平均储蓄利率加码100-120个基点,具体取决于借款人税后净利润率.这些银行包括台湾银行、彰化银行、第一商业银行、华南银行、台湾土地银行、台湾合作金库.

2011年8月,和鑫光电签署了一笔60亿台币五年期贷款案,利率为较初级市场商票利率加码53-63个基点,具体点数亦与借款人税后净利润率相关联.(完)