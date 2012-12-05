〔中国金融〕交银中国财富指数止跌回升,高收入家庭购房意愿持续上升

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海12月5日电---随着中国经济数据逐步转好,最新公布的交银中国财富景气指数结束自今年5月以来的持续下行趋势,有所回升.最新调查显示,国内高收入家庭的不动产投资意愿正持续上升.
该指数由交通银行(601328.SS)(3328.HK)与尼尔森公司等合作编制,基于对中国约2,000户小康家庭进行调研后整理的成果.指数自2010年10月开始,基本上两个月公布一次.本期交银中国财富景气指数为117点,上升4点.
指数分析报告称,10月以来宏观数据表现良好,而11月初召开的中共十八大释放出来的众多改革目标,例如未来十年收入翻番计划、取消价格管制等信息,使得更多人开始看好中国经济因素的前景.本期调研中,受访者对宏观经济、收入增长和投资意愿三项子指标的评价均有不同程度的回升.
"明年经济三驾马车指标都会比今年好,"交通银行首席经济学家连平预计,今年中国国内生产总值增速在7.8%左右.在明年房地产调整总体不放松的情况下,中国经济增速可能会达8-8.5%.若房地产调控有所放松,经济增速可能更快.
投资、消费和净出口被称为国民经济增长的"三驾马车".他解释称,欧盟经济形势正趋于稳定,美国复苏势头将持续,明年中国外需形势至少会比今年好.而内需方面,基建及保障房等方面的投资仍会比较强,收入分配制度改革亦将拉动国内消费的成长.
在此次调研中,面对国内房产持续调控,年收入30万元以上的高收入家庭购房意愿仍在继续上升,而且随着近期国内房市的复苏,不少10-30万年收入的家庭重新恢复其对不动产的投资,且未来计划增持的小康家庭数量也有所上升.
指数分析报告指出,对于高收入家庭来说,由于目前投资渠道较少,投资房产的意愿居高不下.而中等收入家庭,对于房价非常敏感.建议未来执行房地产政策时,应有其他政策配套,做到"低端有保障,中端有支持,高端有调控".
中国指数研究院最新公布数据显示,11月百城新建住宅均价连续第六个月环比上涨,且涨幅较上月略有扩大,房地产市场向好趋势明显.其中十大城市均价同比连续11个月下跌后开始上涨.[ID:nSB2124927](完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。