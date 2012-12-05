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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 13:27 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳110美元附近,因美需求堪忧且伊朗局势紧张

路透新加坡12月5日电---布兰特原油期货周三在每桶110美元附近持稳,整理前两个交易日的跌势,投资者担心美国财政危机恐将损及石油需求,而中东紧张局势点燃供应忧虑.

美国总统奥巴马与共和党议员在避免"财政悬崖"的措施上争执不下.若跌落财政悬崖,美国经济可能会堕入衰退.

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